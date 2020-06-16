Елисейский дворец потребовал выслать всех уличенных в погромах в Дижоне иностранцев

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Иностранцы, участвовавшие в погромах и столкновениях в городе Дижон, должны быть высланы из Франции. Соответствующая рекомендация поступила в министерство внутренних дел страны из администрации французского президента.

"Часть участвовавших в беспорядках чеченцев идентифицирована, большинство из них имеют статус беженца и известны полиции, - приводит слова источника в администрации телеканал BFM. - Елисейский дворец потребовал от МВД рассмотреть возможность депортации всех иностранцев, связанных с произошедшим".

По словам жителей города, напряженная обстановка впервые возникла в Дижоне в ночь на субботу, когда группа молодых людей, лица которых были скрыты масками, собрались на площади Республики и в районе Гресиль. У многих из них в руках были прутья, ножи и бейсбольные биты. По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков. Выступления, как подчеркнул прокурор, "не были направлены против сил правопорядка".