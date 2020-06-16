Президент Эквадора продлил на 60 дней действие режима ЧП в связи с коронавирусом

ТАСС, 16 июня. Президент Эквадора Ленин Морено продлил на 60 дней действие режима ЧП, введенного в южноамериканской стране в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующий указ глава государства опубликовал во вторник в Twitter .

"Хотя принятые нами меры и дали результат в борьбе с пандемией COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), мы не должны терять бдительность. Я подписал указ, который объявляет о действии в стране режима чрезвычайного положения в течение еще 60 дней", - написал Морено.

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом 29 февраля. К настоящему моменту в стране зарегистрировано 47 322 случая инфицирования, 3 929 человек умерли. Власти указывают, что еще более 2,6 тыс. смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.

Чрезвычайное положение был впервые объявлено в Эквадоре 16 марта. Согласно новому указу главы государства, в стране сохранится "режим светофора", который будет определять, какие меры применяются в той или иной части страны. Все регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации делятся на "красные", "желтые" и "зеленые". Массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены на всей территории страны.