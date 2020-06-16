Граница Канады и США будет закрыта до 21 июля

ОТТАВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июля. Об этом сообщил во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного телеобращения к нации.

"Канада и США согласились продлить режим закрытия границы еще на 30 дней, до 21 июля", - сказал он. По словам главы правительства, это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии нового коронавируса.

Срок действия предыдущего аналогичного договора между Канадой и США истекает 21 июня.