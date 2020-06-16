Мурашко призвал носить маски на улице для профилактики коронавируса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал носить маски как на улице, так и в помещении для профилактики заражения коронавирусом.

"Носить. При таком формате <...> когда большая скученность людей, когда все-таки вариант дистанцирования минимален, все-таки нужно пользоваться ", - сказал он во вторник в эфире программы "Док Ток" на Первом канале, отвечая на вопрос о том, нужно ли носить маски на улице.

Ношение маски в помещении, по словам министра, "просто обязательно".

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что россиянам необходимо будет соблюдать так называемый масочный режим в ближайшие один-два месяца.