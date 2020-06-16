Делегация Азербайджана признала недоработки в составлении списков на пропуск в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Представители Азербайджанской Республики, прибывшие в Дагестан для урегулирования ситуации во временном лагере для ожидающих отправки домой граждан Азербайджана признали ряд недоработок при составлении списков на пропуск через границу. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана со ссылкой на начальника Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Арзу Ариф оглу Дашдамирова.

Вечером в понедельник во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, вспыхнули волнения. Как сообщал ТАСС и. о. главы Дербентского района, где расположен лагерь иностранных граждан, Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были пересечь границу. Всего отправки на родину ждут около 600 азербайджанцев.

"Что касается составления списков, там были некоторые недоработки. Мы считаем, что, в первую очередь, в этот список должны включить женщин с детьми, болеющих людей и тех, кто в связи с принятым законодательством России решением должны быть выдворены из Республики Дагестан", - приводятся в сообщении на официальном сайте главы и правительства Дагестана слова Дашдамирова.

Также отмечается, что представитель Азербайджана пообещал довести до своего руководства предложение властей Дагестана о том, чтобы сотрудники соответствующих служб Азербайджанской Республики вместе с сотрудниками МЧС России провели во временном лагере профилактическую работу.

"То, что вчера случилось, не должно было случиться. Но по вине некоторых наших сограждан были случаи оказания неповиновения сотрудникам полиции, которые выполняют свой служебный долг <…>. Еще раз я благодарю вас за то терпение, которое вы проявили по отношению к нашим гражданам, ту помощь, которую оказываете", - цитирует Дашдамирова пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, глава Дагестана Владимир Васильев со своей стороны выразил признательность за аналогичную помощь гражданам Российской Федерации, которые пересекают границу со стороны Азербайджана.