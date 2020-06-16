Кадыров планирует отменить 90% ограничений из-за коронавируса после 20 июня

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Режим ограничений, введенный в Чеченской Республике в связи с распространением коронавирусной инфекции, после 20 июня будет смягчен на 90%. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в прямом эфире на странице первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Джамбулата Умарова в Instagram.

"Скоро будет третий этап послаблений, рестораны и кафе именно на улице будем открывать, парки и дополнительные детские площадки откроем. Числа 20-21 [июня] если не на 100 %, то на почти на 90% будут послабления. Для этого у нас есть все возможности", - отметил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в регионе в настоящее время есть медикаменты, специалисты и места в больницах. "Все, что мы делаем, показывает результативность. У нас меньше, чем в других регионах заболеваемость, умерших и выздоровевших больше", - добавил Кадыров.

В Чеченской Республике отмечено 1 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 137 человек выздоровели, 19 умерли. Глава региона Рамзан Кадыров 1 июня подписал указ о реализации второго этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Он включает себя открытие салонов красоты, парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м и стоматологических клиник, мечетей, возобновление рейсов, а также прогулки в группах не более четырех человек в радиусе 500 м от дома.