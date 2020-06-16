Более 400 проектов в сфере охраны здоровья получили президентские гранты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 400 проектов в сфере здравоохранения на сумму более 600 млн рублей стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов. Об этом во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Он отметил, что направление "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" стало лидером по количеству победителей второго конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

"В общей сложности было поддержано 404 проекта на сумму свыше 600 млн рублей", - написал Салагай.

Как сообщил в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, по итогам второго в этом году конкурса президентские гранты на сумму более 4,6 млрд рублей получили более 2,4 тыс. некоммерческих организаций (НКО).