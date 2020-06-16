За сутки в мире выявлено более 118 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 118 тыс., превысив 7,94 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 3 тыс. и превысило 434 тыс. Эти данные ВОЗ опубликовала во вторник.

По состоянию на 11:00 мск 16 июня в мире был зарегистрирован 7 941 791 инфицированный и 434 796 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 118 502, число умерших увеличилось на 3 255. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлен 132 581 новый случай заражения и 3 911 летальный исход.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 841 609. За сутки этот показатель возрос на 60 071. Количество умерших там увеличилось на 1 726 и достигло 203 574. В Европе насчитывается 2 434 184 заразившихся и 188 779 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 264, количество умерших увеличилось на 429.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 796 759, зафиксированы 17 558 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 559, умер 481 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 079 592 человека. Далее следуют Бразилия (867 624), Россия (545 458), Индия (343 091), Великобритания (296 861), Испания (244 109), Италия (237 290), Перу (229 736), Иран (189 876) и Германия (186 839).