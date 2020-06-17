Адвоката фигуранта дела об аргентинском кокаине госпитализировали с сердечным приступом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Адвокат предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны Андрея Ковальчука Абубакар Вадаев госпитализирован с сердечным приступом во время заседания в Солнцевском суде Москвы. Как сообщил ТАСС юрист одного из фигурантов уголовного дела Александр Костанянц, его коллеге дважды вызывали скорую.

"Перед началом судебного процесса адвокату Абубакару Вадаеву, который представляет интересы Ковальчука, была вызвана карета скорой помощи в связи с сердечным приступом. Медики сняли кардиограмму и ввели ему внутримышечную инъекцию, - рассказал защитник. - Во время процесса он снова пожаловался на боль в груди и покинул зал суда, вызывав себе повторно скорую помощь, которая его госпитализировала". В этой связи, по словам Костанянца, процесс отложили на 13 июля.

Кроме того, районный суд во вторник удовлетворил ходатайство прокурора и повторно продлил арест всем подсудимым на три месяца.

"Суд рекомендаций вышестоящей инстанции не применил, несмотря на наши возражения и доводы, поэтому наши подзащитные будут находится в СИЗО минимум еще три месяца", - заявил Александр Костанянц. Он отметил, что фигуранты дела находятся в СИЗО уже почти три года.

20 апреля Солнцевский районный суд продлил срок ареста обвиняемым на три месяца, то есть до 6 августа. Московский городской суд позднее отменил это решение, установив фигурантам срок ареста до 25 июня, и направил дело на повторное рассмотрение в тот же суд.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.

Вместе с тем правоохранительные органы Аргентины в конце августа 2018 года сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотик был уничтожен в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины и посла РФ. В конце апреля 2019 года МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам. Вину они не признают.