Роспотребнадзор разрабатывает планы по снижению рисков в период осеннего роста инфекций

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Планы по снижению рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний разрабатываются Роспотребнадзором. Об этом в среду сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Сегодня мы готовимся к осеннему подъему респираторных инфекций и разрабатываем специальные планы для того, чтобы нивелировать все риски", - сказала она на заседании глав служб государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

По словам Поповой, в первую очередь речь идет о вакцинации против гриппа. Планируется привить большое число россиян, чтобы повысить уровень их иммунитета, как минимум, к гриппу.