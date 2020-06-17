Общественная палата выявила более 1,3 тыс. фейков о голосовании по конституции в соцсетях

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Общественная палата РФ выявила более 1,3 тыс. ложных сообщений о голосовании по поправкам к конституции, которые распространялись в различных социальных сетях с марта. Об этом сообщила в среду ТАСС член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"На сегодняшний день 1312 фейковых сообщений (о голосовании по поправкам к конституции - прим. ТАСС). Лидирует среди социальных сетей и мессенджеров Instagram, "ВКонтакте" и TikTok", - сказала Мизулина.

По ее словам, большинство фейков касаются вопросов предъявления документов при волеизъявлении, допуска журналистов на участки и порядка электронного голосования. Мизулина подчеркнула, что по каждому такому сообщению волонтеры составляют жалобы в администрации социальных сетей и мессенджеров.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.