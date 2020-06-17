МГИК попросил МВД проверить сообщения о создании фейковых аккаунтов для онлайн-голосования

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московская городская изирательная комиссия (МГИК) обратилась в среду к столичной полиции с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. Документ, чью подлинность подтвердили в МГИК, есть в распоряжении ТАСС.

"В сети интернет размещен информационный материал под названием "Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по конституции без их ведома". В данном материале указывается на создание поддельных аккаунтов на портале mos.ru в целях фальсификации дистанционного электронного голосования, проводимого в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Принимая во внимание, что в сообщении содержатся сведения, указывающие на наличие признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных статьями 141 и 142 УК РФ, просим незамедлительно проверить вышеуказанную информацию, пресечь незаконную деятельность и предпринять иные необходимые меры реагирования", - говорится в документе.

Письмо подписано заместителем председателя Мосгоризбиркома Дмитрием Реутом и адресовано начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову. "О результатах проверки и предпринятых мерах просим проинформировать Мосгоризбирком", - заключается в обращении.

Кроме того, Реут подтвердил ТАСС, что данный документ направлен в ГУ МВД столицы. "Мы обратились с таким представлением в ГУ МВД по Москве. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки", - сказал Реут.