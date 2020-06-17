Матвиенко поручила обсудить с МО установку памятников героям Великой Отечественной войны

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду поручила сенаторам проработать с Минобороны России вопрос об установке в 2020 году памятников четырем Героям Советского Союза, которые также стали полными кавалерами ордена Славы.

Данную тему на заседании поднял сенатор Алексей Кондратьев. По его словам, на фоне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне происходит "полная вакханалия, когда сносятся памятники нашим павшим предкам за рубежом". Сенатор предлагает компенсировать это установкой новых памятников в регионах. Он предложил, в частности, установить памятники четырем Героям Советского Союза, которые также стали полными кавалерами ордена Славы, - артиллеристам Андрею Алешину и Николаю Кузнецову, морскому пехотинцу Павлу Дубинде и летчику Ивану Драченко.

"Давайте мы комитету по обороне и безопасности поручим рассмотреть этот вопрос совместно с Министерством обороны РФ по этим четырем людям", - сказала Матвиенко.