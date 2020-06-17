"Русский союз Латвии" проведет митинг в защиту георгиевской ленточки

РИГА, 17 июня. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) 18 июня проведет митинг против намерения ввести в республике запрет на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек, говорится в распространенном в среду заявлении этой политической силы.

"Поскольку вопрос о запрете георгиевской ленточки хоть и с трудом, но прошел через ответственную комиссию, он может быть в любой момент внесен в повестку дня Сейма (парламента) для утверждения в первом чтении. Цель нашего митинга - предупредить депутатов, что запрет георгиевской ленточки не только оскорбительная, но и бесполезная затея. Мы полны решимости продолжить использовать ленточку как символ памятных мероприятий 8 и 9 мая", - написал на странице РСЛ в Facebook сопредседатель партии Мирослав Митрофанов.

По его словам, память и символы памяти вообще невозможно запретить. "Если вдруг исчезнет ленточка, мы раздадим десятки тысяч флагов в цветах георгиевской ленточки. Если дураки в Сейме запретят использовать оранжевый и черный цвета, то мы раздадим красные ленточки, символизирующие Знамя Победы. Если националисты запретят красные ленточки, мы раздадим красные флаги", - указал он.

"И так до момента, пока избирателям это не надоест и они перестанут голосовать за авторов запретов. Победа в любом случае будет за нами! Ибо за нашими плечами история, справедливость и здравый смысл", - добавил политик.

Митинг состоится около здания законодательного органа. Протестная акция пройдет под лозунгами "Запретить дураков в Сейме", "Запретить запрещать" и "Ударим народной смекалкой по потугам националистов".

Попытки запрета

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 3 июня концептуально поддержала введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в трех чтениях должен принять парламент, а после - утвердить президент Латвии.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня. В прошлом году со схожей законодательной инициативой выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии".

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.