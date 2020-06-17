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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в ходе стрельбы в Москве коллегам

15 июня на Ленинском проспекте, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения, проходящий мимо мужчина открыл по ним стрельбу

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские США выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим в ходе стрельбы в Москве на Ленинском проспекте. Соответствующее послание американские правоохранители направили в посольство РФ в Вашингтоне.

"В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки 15 июня на Ленинском проспекте", - говорится в распространенном в среду сообщении диппредставительства.

"Мы вместе с вашими сотрудниками, несмотря на границы. Мы молимся за их выздоровление", - отмечается в послании сотрудников отдела 6-го района Департамента полиции округа Принс-Джорджес (граничит со столичным округом Колумбия). На опубликованной фотографии полицейские отдают российским коллегам честь.

В понедельник у дома 156 на Ленинском проспекте, когда сотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения, проходящий мимо мужчина открыл по ним стрельбу. Один из полицейских, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. В одного полицейского попало четыре пули, в другого - три.

Теги
СШАРоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
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