Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в ходе стрельбы в Москве коллегам

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские США выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим в ходе стрельбы в Москве на Ленинском проспекте. Соответствующее послание американские правоохранители направили в посольство РФ в Вашингтоне.

"В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки 15 июня на Ленинском проспекте", - говорится в распространенном в среду сообщении диппредставительства.

"Мы вместе с вашими сотрудниками, несмотря на границы. Мы молимся за их выздоровление", - отмечается в послании сотрудников отдела 6-го района Департамента полиции округа Принс-Джорджес (граничит со столичным округом Колумбия). На опубликованной фотографии полицейские отдают российским коллегам честь.