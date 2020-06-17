ОНК: Раджабова и ряд арестованных за пикеты в Москве держат в спецприемнике с нарушениями

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывшего фигуранта дела об акции 27 июля 2019 года Самариддина Раджабова, арестованного за нарушение правил пикетирования, содержат в спецприемнике МВД с рядом серьезных нарушений. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая посетила Раджабова.

"Его содержат в спецприемнике № 2 на улице Мневнике в Москве. Он содержится с некоторыми другими арестованными за участие в пикетах. В этом учреждения нами был выявлен ряд нарушений: у заключенных нет нормальных матрасов, они не набитые, люди спят практически без них. Не соблюдаются санитарные условия в туалетах, их не убирают вовремя. Заключенным не выдают чай с сахаром, хотя по нормативам обязаны это делать", - рассказала наблюдатель.

По ее словам, Раджабов утверждает, что в его камере в СИЗО условия были гораздо лучше, чем в спецприемнике. В последнем нет даже розеток для кипятильников. "Совершенно непонятно, почему административно арестованные должны содержаться в худших условиях, чем те, кто сидит в СИЗО, то есть обвиняемые в тяжких преступлениях. На мой взгляд, сами спецприемники морально устарели, они не рассчитаны на такое большое количество заключенных, которые находились бы там длительное время", - заключила правозащитник.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд признал Раджабова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения митинга, шествия или пикетирования") и назначил ему наказание в виде 18 суток административного ареста. Раджабов был задержан 9 июня у здания Пресненского суда за пикет в поддержку автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, который был задержан за участие в другой акции протеста.

В несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

По версии следствия, Раджабов на акции бросил в сотрудников полиции пластиковую бутылку, однако не попал. Суд постановил признать его виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия к представителю власти") и назначить наказание в виде штрафа, но зачесть в качестве исполненного наказания то время, которое он провел под стражей и отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Прокурор просил приговорить Раджабова к 3,5 года колонии общего режима.