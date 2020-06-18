Юрий Соломин отметит 85-летний юбилей в кругу родных

МОСКВА, 18 июня . /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актер театра и кино, художественный руководитель Академичекого Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин, которому в четверг исполняется 85 лет, отметит юбилей в кругу родных и близких. Об этом он сам сообщил в интервью корреспонденту ТАСС, принимая поздравление агентства.

"За поздравление спасибо. Помню-помню, когда-то сыграл в фильме "ТАСС уполномочен заявить", - улыбнулся Соломин. - Как отмечу? Да никак. Тяжелые дни... 27 мая не стало Ольги (жена Соломина - прим. ТАСС). Она была энергичная, заводная..."

"Да..., - продолжил он. - Все разъехались, кто-то в изоляции. Придут дочка, внучка, у которой двое ребятишек четырех и трех лет. Посидим, попьем чаю. Вот и весь праздник".

При этом Соломин не умолчал, что его готовится поздравить родной Малый театр. "Не знаю, что они будут устраивать, но что-то затевают. До меня слухи дошли, что готовят "капустник". Как было и на моем 80-летии", - заметил Юрий Мефодьевич.

Знает он и о том, что Малый театр проводит онлайн-фестиваль, посвященный его юбилею. "Смотрю, - подтвердил Соломин. - Но больше в таком объеме трансляции показывать нельзя. Я так считаю. Потому что для нас, работников театра, и для телевидения делать съемки - это разные вещи. Для нас некоторые спектакли сняты в качестве рабочего материала. Конечно, у нас есть достаточное количество спектаклей, так называемый золотой фонд, вот их показывать можно, они сделаны в высоком качестве. Но абсолютно все, записанное на пленку, или каким-то другим, более современным способом, демонстрировать широкому зрителю нельзя. И мы так больше делать не будем".

Соломин не скрыл, что с нетерпением ждет, когда вернется нормальная театральная жизнь. "Я, правда, не понимаю, как можно играть на расстоянии полтора - два метра друг от друга? А обниматься? А целоваться? А играть в масках? Как можно?" - недоумевает худрук Малого театра. "Пока лишь могу сообщить, что с 5 июня театр в отпуске. И если все будет нормально, в августе возобновим репетиции, а в сентябре откроем 265-й сезон новыми постановками", - заявил он.

Раз и навсегда

Соломин - уроженец Читы, он в 1953 году восемь суток ехал в Москву, чтобы поступить в Щепкинское училище, по окончании которого был принят в Малый театр, где служит по сей день. В общей сложности - почти 64 года, ровно половину из которых - на посту художественного руководителя, впервые за всю историю Малого театра выбранного коллективом.

Как актер переиграл на родной сцене массу ролей в спектаклях по произведениям Островского, Достоевского, Чехова, Льва Толстого и Алексея Константиновича Толстого, Гоголя, Грибоедова, Булгакова, Эдуардо де Филиппо.

Уже не одно десятилетие Соломин работает и как режиссер, он поставил многие спектакли в Малом театре - "Ревизор", "Чайка", "Лес", "Коварство и любовь", "Три сестры", "Бесприданница", "Женитьба", "Власть тьмы", "Дальше - тишина" и другие, а также за рубежом в театрах Болгарии, Германии, Японии, Словакии. Уже долгие годы он преподает в Щепкинском училище и является его профессором.

Свой вклад Соломин внес и в кинематограф, причем весьма значительный. На его счету около 100 картин. Среди наиболее популярных - "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить", телесериал "Московская сага". Мировую известность завоевал фильм японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" с участием Соломина, получивший "Оскар".

За свою творческую деятельность Юрий Соломин отмечен множеством наград. Он - народный артист СССР, дважды лауреат Государственой премии, отмечен орденами Дружбы народов и Почета, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему присуждено звание Герой Труда Российской Федерации.