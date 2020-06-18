В Якутии число госслужащих сократят на 30% до 2024 года

ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Аппарат госслужащих в Якутии будет сокращен до 2024 года на 30%, это предусмотрено указом о задачах модернизации госуправления, подписанным в четверг главой региона Айсеном Николаевым. При этом качество управления возрастет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Приоритетной задачей госуправления в республике остается повышение эффективности работы аппарата за счет новых технологий, включая цифровую трансформацию, принятие решений на основе анализа данных, а также оптимизации численности государственных и муниципальных служащих <…> Временные затраты на принятие решений в исполнительных органах государственной власти будут сокращены на 25%, оказание госуслуг минимум на 70% перейдет в электронный формат, государственных служащих станет меньше на 30%, при этом качество управления значительно возрастет", - говорится в сообщении.

По мнению властей, "это упростит и ускорит принятие решений, предоставление госуслуг и внедрит инженерный процесс в управлении". "Коронавирус заставил понять окончательно, что управлять по-старому просто нельзя, надо быстрее перестраиваться", - привели в сообщении слова Николаева.

В документе отмечается, что сокращение численности государственных и муниципальных служащих на 30% в течение трех лет проводится для реализации послания главы региона Государственному собранию (Ил Тумэн) Якутии на 2020 год.

В указе определены ключевые задачи и мероприятия - это упрощение структуры принятия управленческих решений, сокращение сроков предоставления госуслуг, перераспределение и минимизация использования ресурсов, повышение производительности и качества труда государственных гражданских служащих.