Умерла британская певица Вера Линн

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Британская певица Вера Маргарет Линн умерла на 104-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг ее семьей.

"С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что любимая исполнительница Великобритании покинула этот мир в возрасте 103 лет. Дама ордена Британской империи Вера Линн сегодня, 18 июня, умерла у себя дома в Дитчлинге (графство Восточный Сассекс) в окружении ближайших родственников", - говорится в сообщении. Причина смерти не называется.

Линн была наиболее популярной британской певицей военного времени. Самая известная из записанных ею композиций - баллада We'll Meet Again 1939 года. Песня приобрела новое звучание во время пандемии вызываемого коронавирусом заболевания в Соединенном Королевстве и введенного 23 марта карантина. В апреле она была перезаписана Линн дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс для того, чтобы собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с коронавирусом.

Королева Великобритании Елизавета II процитировала строчку из песни Линн, обращаясь к нации в апреле, чтобы поблагодарить тех, кто соблюдает карантин, и выразить уверенность в том, что болезнь будет побеждена. После этого We'll Meet Again поднялась на вершины британских музыкальных хит-парадов.

Соболезнования родным и близким певицы выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Чарующий и волшебный голос дамы Веры Линн был способен очаровать и ободрить нашу страну в самые мрачные для нее часы", - написал он на своей странице в Twitter. Премьер также выразил уверенность в том, что песни и голос Линн будут помнить и любить еще многие поколения британцев.