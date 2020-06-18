Песков назвал абсурдными обвинения в адрес Москвы в дезинформации ЕС по коронавирусу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения России в организации совместных с КНР и Ираном дезинформационных кампаний по отношению к странам Евросоюза с начала пандемии коронавируса.

"Что касается дезинформации, то мы такие обвинения считаем абсурдными", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле "категорически не согласны с такими утверждениями". "Наоборот, и Россия, и Китай постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, в разработке вакцин, в разработке медикаментов для борьбы с этой инфекцией", - отметил он.

В среду Еврокомиссия распространила заявление, в котором утверждается, что "иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире".

ЕС не впервые обвиняет РФ и Китай в проведении дезинформационных кампаний. Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, звучащие из ЕС заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Как отмечал министр, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".