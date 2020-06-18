ВОЗ: ПЦР-тест считается наиболее достоверным методом при диагностировании коронавируса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) считается наиболее достоверным при выявлении у пациентов нового коронавируса. Об этом в четверг на видеобрифинге заявила главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ставить диагноз COVID-19 у пациентов, которые страдают этим заболеванием, на основании ПЦР. Это молекулярное исследование, золотой стандарт", - отметила Смолвуд. "Это единственный тест, который пока дает нам достоверные результаты на COVID-19", - добавила она. При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что в будущем, возможно, появятся и другие тесты, также позволяющие довольно точно поставить соответствующий диагноз.

Кроме того, в настоящее время, по словам Смолвуд, "около 12 стран занимаются разработкой вакцин-кандидатов, при этом 10 или 11 сейчас находятся в стадии клинических испытаний". "Нам предстоит еще большая работа, прежде чем мы получим утвержденную вакцину с доказанной эффективностью и безопасностью, чтобы ее можно было использовать среди населения", - продолжила Смолвуд. Вместе с тем, по ее мнению, необходимо, чтобы на местах было организовано производство одной или нескольких вакцин, отвечающих установленным критериям, в масштабах, позволяющих вакцине стать доступной для всех нуждающихся групп населения.

Смолвуд также указала на довольно высокую эффективность применения кортикостероида дексаметазона, который может использоваться для лечения коронавируса. Однако представитель ВОЗ предупредила, что данный препарат рекомендован только для пациентов с тяжелой формой заболевания, находящихся "либо на кислороде, либо на искусственной вентиляции легких".

Особое внимание Смолвуд уделила вопросам организации различных массовых мероприятий, включая проведение военного парада Победы на Красной площади в Москве и общероссийского голосования по закону о внесении поправок в конституцию. Представитель ВОЗ отметила, что окончательные решения остаются за местными властями и руководством страны, ВОЗ при необходимости может лишь дать соответствующие рекомендации. При этом Смолвуд указала на необходимость оценки возможных рисков, эпидемиологической ситуации в стране, а также готовности системы здравоохранения к новым вызовам. Тем не менее, как полагает Смолвуд, "любые массовые скопления людей представляют определенную опасность для распространения инфекции".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.