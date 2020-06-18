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Пандемия коронавируса нового типа
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Рабочая группа Минздрава рассматривает новую информацию о гидроксихлорохине

Ранее ВОЗ прекратила испытания этого препарата

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Минздрава РФ, разрабатывающая методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, рассматривает новую информацию о гидроксихлорохине, испытания которого были остановлены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

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ВОЗ 17 июня решила остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавирусной инфекции. Согласно ряду исследований, препарат не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов.

"В настоящее время указанная информация о гидроксихлорохине поступила в рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 и находится на рассмотрении. Пересмотр временных методических рекомендаций Минздрава осуществляется в оперативном порядке при появлении новых научных данных, результатов клинических исследований и регистрации новых лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

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