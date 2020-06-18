{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутатов Госдумы штрафуют на 51 тыс. рублей за каждый прогул заседания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что если депутат отсутствует, то обязательно пишет заявление за свой счет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Каждое пропущенное без уважительной причины пленарное заседание обходится депутату Госдумы в 51 тыс. рублей, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью, опубликованном на сайте "Газеты.ру" в четверг.

"Штраф в размере 51 тыс. руб. есть за прогул, мы это сделали. Но при этом мы договорились, что мы признаем новые требования, и никто не высказался против них", - сообщил он.

Спикер назвал эту меру "достаточной". "Если раньше, допустим, депутат отсутствовал, и в этом не было ничего зазорного, то сейчас, если депутат отсутствует, то обязательно пишет заявление за свой счет, это экономия бюджета. И этим депутат не грешит, потому что в конце года, понятно, вот это отсутствие за свой счет будет опубликовано, и избиратели депутата могут спросить: а что ты там отсутствовал так долго?" - пояснил спикер.

В сентябре 2018 года Госдума скорректировала свой регламент в части материальной ответственности за пропуск пленарных заседаний без уважительной причины (больничный, командировка или отпуск). Размер штрафа был снижен с одной шестой до одной девятой от зарплаты депутата.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Голосование по поправкам в конституцию
Член СПЧ считает, что нужно усилить просветительскую работу по поправкам к конституции
По словам Александра Брода, в настоящее время "идет беспрецедентная информационная атака, которая дискредитирует форму и содержание конституционной реформы"
Читать полностью