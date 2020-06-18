Депутатов Госдумы штрафуют на 51 тыс. рублей за каждый прогул заседания

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Каждое пропущенное без уважительной причины пленарное заседание обходится депутату Госдумы в 51 тыс. рублей, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью, опубликованном на сайте "Газеты.ру" в четверг.

"Штраф в размере 51 тыс. руб. есть за прогул, мы это сделали. Но при этом мы договорились, что мы признаем новые требования, и никто не высказался против них", - сообщил он.

Спикер назвал эту меру "достаточной". "Если раньше, допустим, депутат отсутствовал, и в этом не было ничего зазорного, то сейчас, если депутат отсутствует, то обязательно пишет заявление за свой счет, это экономия бюджета. И этим депутат не грешит, потому что в конце года, понятно, вот это отсутствие за свой счет будет опубликовано, и избиратели депутата могут спросить: а что ты там отсутствовал так долго?" - пояснил спикер.

В сентябре 2018 года Госдума скорректировала свой регламент в части материальной ответственности за пропуск пленарных заседаний без уважительной причины (больничный, командировка или отпуск). Размер штрафа был снижен с одной шестой до одной девятой от зарплаты депутата.