СМИ: экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в нетрезвом виде

ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Бывшая канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило в четверг электронное издание Kronen Zeitung.

Бирляйн с июня 2019 года по январь 2020 года возглавляла временное австрийское правительство. Она стала первой женщиной в истории Австрии на посту канцлера. До этого она занимала пост председателя Конституционного суда республики.

Как отмечает издание, полиция в ночь на четверг остановила автомобиль Бирляйн для досмотра. В тот вечер экс-канцлер посещала ресторан. Тест на алкоголь показал более 0,8 промилле алкоголя в крови. В итоге Бирляйн лишили водительских прав. "Мне искренне жаль", - призналась она.

Промилле в Австрии

В Австрии установленное законом предельно допустимое содержание алкоголя в крови составляет не более 0,5 промилле. Для владельцев временного водительского удостоверения, водителей грузовых автомобилей и автобусов допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,1 промилле.

Превышение 0,5 промилле карается штрафом от €300 до €3 700. За содержание в крови более 0,8 промилле взимается штраф €800, водитель лишается прав на один месяц. В случае повторного нарушения водительское удостоверение изымают на три месяца.

Инцидент с президентом

24 мая полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр за беседой с напитками после полуночи на летней веранде итальянского ресторана, который должен был быть закрыт вечером в 23:00 в соответствии с постановлением Минздрава в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Президенту и его супруге никаких последствий не угрожает, но на владельца ресторана могут наложить штраф в 30 000 евро за нарушение рабочих часов, которые в пандемию были ограничены с 06:00 до 23:00. Гости теоретически могли с разрешения ресторана продолжать сидеть за столиками, но им нельзя было подавать напитки и еду.