Новый состав ОП на первом пленарном заседании выберет руководство палаты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ седьмого состава в пятницу соберется на свое первое пленарное заседание, на котором будет избрано новое руководство, сообщила пресс-служба ОП.

"На первом пленарном заседании будут рассмотрены вопросы организации деятельности Общественной палаты нового (седьмого) состава, определены приоритеты ее работы на ближайшие три года", - уточнили в ОП.

В повестке заседания стоят вопросы об избрании секретаря палаты и его заместителей, а также об утверждении руководителей и состава комиссий и межкомиссионных рабочих групп.

Седьмой состав ОП РФ был сформирован 16 июня: 40 членов палаты утверждены указом президента РФ Владимира Путина, 84 члена избраны региональными общественными палатами, еще 43 члена от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций вошли в состав палаты по конкурсу. Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности, в том числе по новому направлению "Развитие института независимого общественного наблюдения".

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, новый (седьмой) состав палаты будет работать до 2023 года.