Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актриса театра и кино, прима Московского академического театра сатиры, народная артистка России Наталья Селезнева, которой в пятницу исполняется 75 лет, отметит юбилей в изоляции - на даче, в узком кругу самых близких людей. Об этом она сама сообщила корр. ТАСС, принимая поздравление агентства.

"Я в изоляции, сижу на даче, ничего не отмечаю, - сказала Селезнева. - Никакого настроения нет, да и массовые мероприятия из-за санитарных соображений сейчас проводить не ко времени, поэтому соберемся узким кругом родных и самых близких людей".

Селезнева пояснила, что виной всему злосчастный коронавирус, который внес существенные изменения в нашу обычную жизнь. "Но я очень благодарна зрителям за то, что помнят меня", - добавила именинница.

В родном Театре сатиры, где Селезнева служит уже 54 года, о юбилее актрисы, конечно, тоже не забыли. И хотя после трехмесячного карантина труппа ушла в отпуск, коллективное поздравление для Натальи Игоревны подготовлено. "Весь коллектив Московского театра сатиры поздравляет свою любимую Наталью Игоревну Селезневу с юбилеем и желает не терять присущих ей куража, остроумия, молодости и красоты", - процитировала пресс-атташе театра Нина Карпова.

Сольную партию исполнил худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт. "Поздравлять Наталью Игоревну с круглой датой легко" - заявил Александр Анатольевич ТАСС. "Во-первых, я намного старше (ровно на десять лет), хотя и не развалина - подчеркнул он. - А она так и осталась молодой красавицей".

Однако, как выразился Ширвиндт, "тиражировать внешние достоинства Селезневой" ему не хочется. "Хочется сказать о том, какой она совершенно уникальный и преданный друг, бросающийся на амбразуру. Сам испытал на себе потрясающие порывы", - признался собеседник агентства.

Преданный друг

Ширвиндт рассказал, как много лет назад решал квартирный вопрос. "У меня была старенькая мать и не менее старенькая теща, которую надо было поселить неподалеку от меня. Все обменные дела решались тогда в Банном переулке, где заседала огромная комиссия развалившихся пенсионеров - партийных функционеров, достучаться до которых было делом почти неразрешимым. Я пожаловался на свои проблемы Наталье Игоревне Селезневой", - пояснил Ширвиндт.

"И однажды она (Селезнева) привела меня в Банный переулок. Была невероятно хороша и прекрасно одета. Одним ходом мы вошли в зал, где сидела "тайная вечеря", доведенная до абсурда", - живописал Ширвиндт.

"Катастрофа", - сказала Селезнева, и слезы потекли у нее из глаз. Произнесла монолог о критическом состоянии в семье. Комиссия без звука подписала необходимый документ, и теща въехала в свою маленькую квартирку", - поделился воспоминанием Ширвиндт.

А завершил свою речь словами о юбилее. "Наташа, коронавирус, конечно, пришелся не ко времени. Надо потерпеть еще. Ведь мы связаны с театром навсегда", - заключил худрук Театра сатиры.

Из биографии актрисы

Наталья Игоревна Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее отец - Игорь Николаевич Полинковский - работал фотографом, мать - Елена Семеновна Селезнева - была художницей. В детстве Наталья Селезнева носила фамилию отца, позже взяла фамилию матери.

Впервые вышла на сцену в шестилетнем возрасте. Исполнила роль девочки Глории в спектакле "Тридцать сребреников" по пьесе Говарда Фаста, поставленном в Центральном театре Советской Армии (ныне Центральный академический театр Российской армии)

"Этот спектакль показали по телевизору, - вспоминала Селезнева в разговоре с ТАСС. - Его увидела известная поэтесса Агния Барто - автор сценария фильма "Алеша Птицын вырабатывает характер". Она сказала: "Достаньте мне эту девочку". Агния Львовна была дамой влиятельной, и девочку, разумеется, достали". Так началась карьера восьмилетней актрисы, а в одиннадцать лет она снялась в следующей картине, которая называлась "Девочка и крокодил".

Потом, уже будучи студенткой Щукинского театрального училища, Наталья Селезнева предстала в поистине культовой комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Продолжением сотрудничества со знаменитым режиссером стали фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!" Популярность актрисы упрочил и "Кабачок 13 стульев", где она блистала в образе очаровательной пани Катарины. "Я снималась в "Кабачке" на протяжении 15 лет и любила его всей душой", - признавалась Селезнева, на счету которой немало и других удачных кино- и телеработ, в общей сложности она снялась в более чем 50 кинокартинах, сериалах и фильмах-спектаклях.

А вот театр в ее жизни только один - Московский академический театр сатиры, где она служит с 1966 года. На родной сцене она исполняла роли в постановках "Интервенция" по пьесе Льва Славина, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Клоп" по произведению Владимира Маяковского, "Гнездо глухаря" по пьесе Виктора Розова, "Последние" по произведению Максима Горького, "Неаполь - город миллионеров" по трагикомедии Эдуардо де Филиппо. "И все роли любимые, как дети", - попыталась отшутиться актриса.

Что же касается настоящих детей, то у Селезневой один сын Егор от любимого мужа, знаменитого актера и режиссера, народного артиста СССР Владимира Андреева и трое внуков - Алексей, Лиза и Николай. За свою творческую деятельность Наталья Селезнева удостоена званий Народной артистки РФ (1996) и Заслуженного деятеля культуры Польши (1976), награждена орденами Дружбы (2006) и Почета (2015).