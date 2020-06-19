РЖД завершили строительство обходного пути от Выходного под Мурманском до блокпоста 9-й км

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Железнодорожники завершили строительство обходного участка пути от станции Выходной под Мурманском до блокпоста 9-й км. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе мурманского отделения Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"В 00:09 уложено последнее рельсовое звено обходного участка пути длиной 5,7 км, который был проложен от станции Выходной до блокпоста 9-й км, тем самым были соединены железнодорожные станции Выходной и Мурмаши", - сказали в пресс-службе.

В РЖД уточнили, что в ближайшее время будет уложен бесстыковой путь по станции Кола, после завершения технических путевых работ станет возможным движение поездов и тогда железнодорожное сообщение с Мурманском будет восстановлено.

Ранее администрация города Колы сообщала, что там уже началось обустройство новых светофоров - комплекс будет включать в себя два пешеходных перехода, вдоль ветки установят ограждение. Средства на эти работы, порядка 1,5 млн рублей, выделил из резервного фонда Кольский район.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, одна из опор была смещена и деформирована. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня, аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют отстроить к октябрю.