В 2020 году от весеннего и дождевого паводков пострадали более 300 населенных пунктов РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 300 населенных пунктов пострадали от весеннего и дождевого паводков в этом году в России, были затоплены свыше тысячи жилых домов и более 7,4 тыс. приусадебных участков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, весеннее половодье вызвало значительно меньший ущерб, чем паводки, вызванные дождями.

"С начала паводкоопасного периода на территории 36 субъектов РФ в 55 населенных пунктах оказались затопленными 33 жилых дома, 986 приусадебных участков, 83 низководных моста и 52 участка автомобильных дорог, эвакуирован 21 человек. В результате дождевых паводков в 32 регионах России пострадали 252 населенных пункта, в которых были затоплены более 1 тыс. жилых домов с населением свыше 2,2 тыс. человек, почти 6,5 тыс. приусадебных участков, 29 низководных мостов и 78 участков автодорог. Были эвакуированы 304 человека", - сообщили в МЧС в ответ на запрос агентства.

В министерстве отметили, что особенностью весеннего паводка стало его раннее начало - на 10-14 суток раньше, чем обычно. В этом году половодье в России длилось с первой декады марта до начала июня. Сложная обстановка складывалась на территории Центрального федерального округа и Красноярского края, подчеркнули в МЧС.

Сейчас в России на территории семи регионов в 15 населенных пунктах остаются затопленными 32 дома, 570 приусадебных участков, один низководный мост и три участка автомобильных дорог.