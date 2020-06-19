Мурашко заявил о росте доверия врачам из-за эпидемии коронавируса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Доверия между врачами и пациентами в последние годы не хватало, и эпидемия коронавируса вернула доверие пациентов к врачам. Теперь очень важно его сохранить, такое мнение высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Один из уроков этого периода - это доверие. Доверия, мне кажется, в последние годы не хватало. На эту тему много шуток ходило - и про доступ к объему знаний о медицине, и про то, что сейчас каждый стал немножко вирусологом", - сказал он.

Период напряженной борьбы с коронавирусной инфекцией помог восстановить этот баланс. "Но вы посмотрите, как стали доверять врачам в этот сложный период. Это доверие ни в случае нельзя растерять. Хорошо, если это сохранится со стороны пациентского сообщества, но в то же время важно, чтобы сами медики действиями помогали сохранять этот баланс", - добавил министр.

Базовая подготовка медиков

Мурашко рассказал, что медицинский специалист в России изначально еще на этапе обучения готовится по широкому кругу дисциплин, именно это и позволило быстро переобучить узких специалистов для борьбы с эпидемией в стране.

"Изначально подготовка медицинского специалиста идет по широкому кругу дисциплин - базовые знания и знания клинической медицины помогают быстро освоить то или иное направление", - сказал он.

Для борьбы с пандемией Минздрав России организовал дополнительную подготовку по инфекционному профилю более 1,5 млн медиков.

Министр назвал такой опыт хорошим и отметил, что его нужно использовать для оказания помощи "пациентам в будничной обстановке". "Думаю, что этот опыт нужно транслировать на работу по определенным направлениям в последующем. В том числе это должно быть и для сельского здравоохранения использовано, и для городского", - добавил министр.

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" в данный момент пересматриваются, при этом в части дополнительного образования планировалось, что не менее 560 тыс. медицинских работников различных специальностей будут регулярно повышать квалификацию в системе непрерывного медицинского образования в 2020 году.

Бережное отношение к здоровью

Эпидемия коронавируса должна научить людей бережно относиться к своему здоровью, однако пока не все уроки усвоены, заявил глава Минздрава.

"Очень хотелось бы в это верить, и очень хотелось бы, чтобы это не прошло бесследно. На мой взгляд, не все уроки пока усвоены", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, будут ли люди после пандемии более бережно относиться к своему здоровью.

По словам министра, даже сейчас, когда в некоторых регионах обстановка с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной, не все граждане выполняют рекомендации.

"Мы видим, что не все субъекты пока находятся в "холодной фазе", так скажем. По-прежнему многие граждане не слышат предостережений. Старшее поколение воспринимает в большинстве своем хорошо, потому что имеет определенный опыт. Более молодое поколение пока относится все-таки недостаточно внимательно, на мой взгляд", - отметил Мурашко.

По его словам, важно, чтобы старшее поколение учило детей "здоровьесберегающему поведению". "Думаю, родители и старшее поколение должны взять на заметку, как научить детей здоровьесберегающему поведению. "Здоровьесберегающее поведение" - звучит, может быть, не так красиво, но когда мы говорим своему другу или родственникам "берегите себя", мы же в это вкладываем пожелание не рисковать и защитить свое здоровье", - отметил он.

Основой такого поведения является устранение воздействия на здоровье факторов риска, в том числе курения, пагубного употребления алкоголя, нерационального питания и низкой физической активности. Меры по сокращения воздействия этих факторов риска заложены в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни и отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

О профосмотрах

Профилактические осмотры и диспансеризация должны вернуться после того, как будут более серьезно ослаблены карантинные мероприятия, а отношение у граждан к диспансеризации должно измениться, считает Мурашко.

Ранее профилактические осмотры и диспансеризация населения были приостановлены для снижения рисков инфицирования коронавирусом в период эпидемии.

"Мне тоже очень хочется к ней вернуться, поэтому что это то направление, которое позволяет своевременно диагностировать заболевания. Как только будет возможность, когда мы перейдем к периоду ослабления карантинных мероприятий уже более серьезно, нужно возвращаться к диспансеризации обязательно", - сказал Мурашко.

По его словам, отношение к диспансеризации в целом должно измениться.

"Это ведь достижение в нашей стране - возможность получить медицинскую помощь именно на этапе профилактического осмотра, во многих странах о таком только мечтают", - добавил он.

Министр также отметил, что Россия - одна из немногих стран, где гражданину в таком объеме предлагают профилактическую помощь абсолютно бесплатно. "И когда говоришь с коллегами из других стран, что у нас это населению предоставляется бесплатно, - они удивляются, потому что это уникально. Когда я говорю, что у нас не все готовы диспансеризацию пройти, это дважды вызывает недоумение. Надеюсь, что когда мы к этому вернемся, будет другое отношение", - добавил он.

Проведение профилактических осмотров является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". При том, что в ближайшие месяцы все показатели национальных проектов будут пересмотрены, основной вектор не изменился. Так рамках нацпроект "Здравоохранение" основной упор делает на сопровождение здоровья человека на протяжении всей жизни. И это сопровождение должно быть максимально близким к человеку, и удобным.

Лекарственное обеспечение

Министр заявил, что программы лекарственного обеспечения в регионах действуют в полном объеме, несмотря на сложности, возникшие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

"Фармакологические программы действуют все, лекарственное обеспечение действует в полном объеме, национальный проект "Здравоохранение" в части того, что не сопряжено с обращениями в стационарные учреждения, и плановой амбулаторной помощи - все сохранено", - сказал он.

При этом министр отметил, что продолжают выполняться и запланированные объемы высокотехнологичной помощи, за исключением тех учреждений, которые на временно перепрофилировались под инфекционные госпитали. "Но и они возвращаются уже после санитарной обработки к своей нормальной практике, в течение буквально полутора недель они начнут опять принимать пациентов", - добавил Мурашко.