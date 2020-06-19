Субъекты РФ и педагогические вузы определят базовые школы для практики студентов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские регионы совместно с педагогическими вузами определят базовые школы, на площадке которых студенты смогут проходить практику. Об этом заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе, посвященном педагогическому образованию.

По словам министра, многие педагогические вузы уже работают со школами и имеют такие базовые площадки, на которых студенты проходят практику по руководством опытных педагогов. "Мы договорились с региональными министрами, что регионы определят школы, которые будут плотно работать с педагогическими вузами в части предоставления студентам площадки для прохождения практики", - сообщил Кравцов.

Он уточнил, что определять, какие школы станут базовыми, регионы будут решать совместно с педагогическими вузами. Сама инициатива направлена на то, чтобы студенты, закончив обучение, были максимально готовы к работе в школе.

Ранее по инициативе президента РФ Владимира Путина были внесены поправки в закон "Об образовании", которые дают возможность студентам старших курсов, учащимся по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки", преподавать в школах.