Медики федеральных учреждений Петербурга получат выплаты за заражение коронавирусом

"В соответствии с постановлением [губернатора города Александра Беглова], медицинские работники федеральных стационаров, пострадавшие вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, водители скорой медицинской помощи, заболевшие COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, члены их семей получили право, как медики городских учреждений здравоохранения, на получение в 2020 году единовременных выплат", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Медики федеральных учреждений Санкт-Петербурга наряду с сотрудниками городских больниц будут получать компенсации за заражение коронавирусом на работе. Компенсации составят от 300 тыс. до 1 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном в пятницу аппаратом вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

На эти выплаты из резервного фонда города направили 600 млн рублей. "В настоящее время положительные решения по выплатам приняты в отношении 963 медиков, заболевших COVID-19 на работе. В их числе 9 погибших", - добавили в аппарате губернатора. Ранее сообщалось, что в Петербурге заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений.

Кроме того, пресс-служба администрации города сообщила, что Петербург заключил соглашение с Минздравом РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медработникам в соответствии с постановлением правительства РФ. Ранее на эти выплаты в период с 16 марта по 30 июня из федерального бюджета Петербургу направили 405 млн рублей, дополнительно выделят еще 243 млн. Всего такие выплаты получили около 28 тыс. медиков на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей - с учетом городских средств.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения 12 171 человек, умерли 793.