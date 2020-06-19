Пензенская область перешла ко второму этапу снятия ограничений из-за пандемии коронавируса

ПЕНЗА, 19 июня. /ТАСС/. Пензенская область с 19 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал в пятницу глава региона Иван Белозерцев, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

"Возобновляется деятельность <…> летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе, рынков и ярмарок непродовольственных товаров", - отмечается в сообщении.

На втором этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, при этом число посетителей будет ограничено - не более одного человека на 4 кв. метра. Разрешается посещение зоопарков с ограничением числа посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров, а также кладбищ.

С 19 июня в Пензенской области, при соблюдении условий социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты, смогут открыться библиотеки и музеи, организации допобразования взрослых, салоны красоты и солярии, гостиницы при условии использования не более 20 номеров.

"При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о гражданах старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохраняются", - говорится в сообщении.

В Пензенской области, по данным на 19 июня, подтвержден 4 151 случай заражения коронавирусной инфекцией, 3 530 человек выписаны из больниц после выздоровления, 34 пациента умерли.