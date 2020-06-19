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75-летие Победы

Песков заявил, что Минобороны принимает все меры безопасности при подготовке парада Победы

При этом пресс-секретарь президента добавил, что следить за тем, как проходит подготовка к параду, не входит в функции Кремля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобороны принимает все необходимые меры эпидемиологической безопасности при подготовке парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что следить за тем, как проходит подготовка к параду, не входит в функции Кремля, и военное ведомство не должно отчитываться о процессе репетиций этого мероприятия.

"Минобороны принимает все необходимые меры эпидемиологической безопасности в ходе организации подготовки и проведения парада", - заявил Песков.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в сети фотографии, на которых изображено, что якобы участники репетиции не соблюдают необходимую в условиях пандемии дистанцию и правила ношения масок, Песков сказал: "Я не знаю, о каких фотографиях вы говорите - какие люди, где они стоят? Ну, это же интернет".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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