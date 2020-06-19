В Псковской области возобновят работу базы отдыха и магазины в торговых центрах

ПСКОВ, 19 июня. /ТАСС/. Псковские власти готовы смягчить ограничительные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом, и разрешить возобновление работы баз отдыха, летних веранд кафе и магазинов в торговых центрах на территории региона, при этом фудкорты, кинотеатры, детские развлекательные центры останутся закрытыми. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Особая история - это сфера непродовольственной торговли, в частности, работа магазинов, которые находятся в торговых центрах (ТЦ). После трех месяцев ограничений крайне сложная ситуация сложилась как у арендаторов, так и у арендодателей. При этом мы себе должны отдавать отчет, что ТЦ - это особая зона риска. <…> Поэтому о возобновлении работы самих торговых центров, включая фудкорты, кинотеатры, детские развлекательные центры, сейчас, конечно, речи не идет, а вот находящимся в них магазинам работу разрешить, по моему мнению, можно, но опять же с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Ведерников.