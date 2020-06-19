"Панда-чат" создали в Москве для животных из зоопарков столицы и Китая

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк и столичный комитет по туризму в рамках проекта #Москвастобой создали "панда-чат". Первый "разговор" животных из Москвы и Китая по интернету уже состоялся, об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе комитета.

"Год назад две панды из зоопарка Чэнду (Китай) переселились в Московский зоопарк. Сегодня Жуи и Диндин чувствуют себя прекрасно, набрав за год примерно по 20 кг, вот только очень соскучились по своим китайским друзьям. Мы приглашаем всех посмотреть, как прошла эта важная и увлекательная беседа. Вы услышите последние новости из вольеров, узнаете, чем занимаются панды на досуге и что им интересно, а также насладитесь панда-поэзией и даже увидите дистанционную панда-медитацию", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ролике использованы настоящие видеозаписи с участием панд, предоставленные зоопарками Москвы и Чэнду. Организаторы чата уверены, что сюжет с забавными и очень милыми животными поднимет настроение и не оставит зрителей равнодушными.

Новые даты встреч панд в онлайн-формате на данный момент обсуждаются.

Ранее сообщалось, что с 16 июня Московский зоопарк вновь открыт для посетителей. Приобрести билеты можно на сайте зоопарка.