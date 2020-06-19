Дворцовый мост в Петербурге украсит красно-белая подсветка в честь медицинских работников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Красно-белая подсветка украсит в воскресенье вечером Дворцовый мост и Мариинскую больницу Санкт-Петербурга в честь Дня медицинского работника, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"В знак признательности медикам за самоотверженную работу 21 июня, в День медицинского работника, будут подсвечены один из главных символов Санкт-Петербурга - Дворцовый мост и одна из старейших больниц города - Мариинская", - говорится в сообщении.

Фасад Мариинской больницы, которая сейчас принимает пациентов с коронавирусом, украсят статичной подсветкой в красно-белых цветах в 22.00. Для этого используют 18 мощных мобильных прожекторов архитектурной подсветки.

"Художественная подсветка Дворцового моста включится в 23:00 и будет функционировать в двух режимах. В одном из режимов подсветка переправы порадует горожан красно-белыми переливами. Второй режим предполагает пульсирующую точечную красную подсветку, создающую ассоциацию с биением сердца, на фоне белой статичной подсветки", - отметили в пресс-службе.

Подсветку подготовили специалистами "Ленсвета" при содействии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.