Мурашко считает, что главные качества настоящего врача - профессионализм и сострадание

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне Дня медицинского работника рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, какими качествами, по его мнению, должен обладать хороший врач.

"Безусловно, грамотный специалист - это неоспоримо. Второе важное качество - сострадание, то есть это человек, умеющий сопереживать", - рассказал Мурашко.

Министр также вспомнил, что еще со студенчества относился с трепетом ко Дню медицинского работника, который отмечается ежегодно в третье воскресенье первого летнего месяца и в этом году выпадает на 21 июня.

"Мы понимали свою сопричастность к этому великому, к чуду выздоровления человека. И, конечно же, к таинству и знаниям, к которым нас допустили и увлекли в этот мир наши учителя", - добавил он.