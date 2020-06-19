В петербургском Политехе появилось граффити с изображением главного конструктора Т-34

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Большое граффити с изображением создателя танка Т-34 инженера Михаила Кошкина в честь 75-летия Победы появилось на территории Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), где учился инженер. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы вуза.

"Выпускник Политеха, уличный художник Василий Цветков продолжает серию портретов выдающихся инженеров на территории университета. В честь 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне новым героем граффити во дворе Механического корпуса стал создатель и первый главный конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, ранее на территории вуза уже были изображены нобелевские лауреаты Петр Капица и Николай Семенов. "Находится в разработке эскиз портрета [ученого, нобелевского лауреата] Жореса Алферова", - говорится в сообщении.

Михаил Кошкин родился в 1898 году, с 1929 года учился на машиностроительном факультете Ленинградского политехнического института (ныне СПбПУ). В 1934 году защитил диплом по специальности "инженер-механик по конструированию автомобилей и тракторов", тема дипломной работы - "Коробка передач среднего танка". Под его руководством был разработан самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени - Т-34.