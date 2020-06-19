Глава СВР рассказал Би-би-си о роли СССР в разгроме нацизма и причинах начала войны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в интервью Би-би-си рассказал о роли СССР в разгроме нацизма и причинах начала войны.

"В интервью Нарышкин рассказал об огромном значении для России памяти о Великой Отечественной войне, о том, насколько важно для нашей страны празднование годовщины Победы в этом году, о решающей роли СССР в разгроме нацизма, причинах начала Второй мировой войны", - сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Директор СВР России обратил внимание на то, что в год 75-летия празднования Победы продолжаются опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны и решения Нюрнбергского трибунала, а также ответил на вопрос, почему страны, которые были союзниками, испытывают сейчас определенное напряжение в отношениях.

По словам Иванова, глава СВР дал интервью продолжительностью 40 минут, приняв британских журналистов в штаб-квартире СВР в Ясеневе. Он ответил в том числе на вопрос о пакте Молотова - Риббентропа, отметил значение так называемого Мюнхенского сговора.