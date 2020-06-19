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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко заявил, что нагрузка на скорую помощь во время пандемии возрастала в два раза

Министр здравоохранения также отметил, что более 1,4 млн медицинских специалистов были переобучены в России за период пандемии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нагрузка на скорую помощь в России в пиковые часы возрастала в два раза во время пандемии коронавируса, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

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"В Российской Федерации через госпитальную сеть прошло более полумиллиона пациентов на сегодняшний день. <…> На скорую в пиковые часы нагрузка возрастала до двух раз, и, в частности, Московская область умело справилась с такими цифрами, переформатировав потоки, дополнительно усилив неотложную помощь", - сказал министр.

Переобучение медиков

Почти полтора миллиона российских медиков в кратчайшие сроки прошли курсы по переобучению для оказания помощи в условиях пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения.

"В целом по стране за очень короткий промежуток времени переобучить пришлось более 1,4 миллиона специалистов", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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