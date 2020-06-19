День йоги отметят в Петербурге онлайн-практикой от преподавателя генконсульства Индии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Международный день йоги в Санкт-Петербурге в условиях пандемии коронавирусной инфекции отметят в онлайн-формате, сообщил ТАСС в пятницу генеральный консул Индии Дипак Миглани. Штатный учитель йоги при диппредставительстве 21 июня проведет практику в прямом эфире, к ней смогут присоединиться все желающие.

"В прошлые годы консульство организовывало крупные мероприятия, собирая вместе все школы йоги в Санкт-Петербурге, в которых любой желающий мог принимать участие на абсолютно безвозмездной основе. В этом году это было невозможно, поэтому, как и все организации, мы вынуждены были приспособиться. Мы празднуем День йоги в онлайн-формате из соображений безопасности. Мы выйдем в прямой эфир в YouTube в воскресенье, 21 июня, в 10:00 мск и призываем каждого присоединиться к нашему празднованию", - сказал генеральный консул.

Онлайн-мастер-класс проведет Рам Чандер - признанный мастер йоги одного из университетов в Нью-Дели, который уже имеет множество последователей и учеников в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. Чандер является штатным преподавателем йоги генерального консульства, до пандемии он побывал в нескольких населенных пунктах, относящихся к консульскому округу, где провел мастер-классы как для тех, кто практикует йогу, так и для инструкторов. Опыт приглашения мастеров йоги из Индии практикуется в представительстве в последние четыре года.

Миглани отметил, что в период пандемии и всеобщего стресса на ее фоне "индийская философия и йога стали как никогда актуальными". "Йога играет значительную роль в психосоциальном уходе и реабилитации пациентов с COVID-19, находящихся на карантине и в изоляции. Она особенно полезна с точки зрения развеивания страхов и тревожности", - пояснил он.

Международный день йоги отмечается 21 июня. День был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году по инициативе индийского правительства и при поддержке 175 государств.

Кино и планы после пандемии

Говоря о будущих контактах между Петербургом и индийской стороной, генконсул отметил, что большая часть событий зависят от артистов и профессионалов, которые приезжают из Индии. "В данный момент это невозможно из-за приостановки полетов между Россией и Индией. Вместе с тем мы планируем восполнить эти потери, как только ситуация стабилизируется", - сказал он.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Миглани назвал кинопроизводство. Эта тема, в частности, стала предметом обсуждения на встрече индийской официальной делегации с руководством Петербурга в мае прошлого года.

"Начало пути в этом направлении уже положено. Зимой 2019 года кинокоманда из Индии снимала в Петербурге фильм "Удхам Сингх". Это биографическая картина о Сардаре Удхаме Сингхе (индийский революционер первой половины XX века - прим. ТАСС), в которой снялся Вики Каушал, режиссер - Шуджит Сиркар. В настоящее время фильм находится в пост-продакшн, его выход на широкие экраны запланирован на 2021 год", - сказал Миглани.