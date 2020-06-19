Опрос: официальный статус безработного в основном оформляют россияне старше 35 лет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Официальный статус безработного в основном оформляют россияне 35-44 лет, при этом женщины чаще мужчин встают на учет в центрах занятости. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

По данным опроса, россияне с высшим образованием чаще оформляют статус безработного, чем граждане со среднем специальным: 45% и 39% соответственно. Больше всего безработных, оформивших официальный статус среди россиян 35-44 лет (46%), меньше всего - среди молодежи до 24 лет (17%).

Среди безработных россиян, показал опрос, состоят на учете в центре занятости населения 35%. Женщины чаще мужчин оформляют официальный статус безработного: 38% и 33% соответственно.

По словам президента SuperJob Алексея Захарова, ситуация с безработицей в России начнет меняться к сентябрю. Однако он отметил, что быстрого восстановления до уровня 2019 года не стоит ожидать.

Опрос проводился с 15 по 19 июня во всех округах России. В нем приняли участие более трех тыс. безработных россиян старше 18 лет.

По данным Минтруда РФ на 17 июня, в центрах занятности официально зарегистрировано 2,476 млн безработных. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отмечал, что стабилизация ситуации на рынке труда в России ожидается в четвертом квартале 2020 года.