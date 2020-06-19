Ректор РНИМУ им. Пирогова: Россия стоит в начале бурного развития медицинской науки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Востребованность исследований российских ученых среди компаний мирового уровня дает повод говорить, что Россия стоит в начале бурного развития медицинской науки. Такое мнение выразил ректор Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов.

"Мы сейчас активно сотрудничаем с целым рядом ведущих компаний, способных на мировом уровне создавать продукцию. Эта востребованность позволяет мне говорить о том, что мы стоим в начале бурного роста направления развития науки. Я уверен, что российские разработки будут появляться в ближайшие годы на рынке, и они не будут уступать западным по качеству, уровню развития. Это внушает большой оптимизм", - заявил он на круглом столе "Новый взгляд на профессию врача", организованном фондом "Контент" при информационной поддержке ТАСС.

По его словам, за последние десять лет произошли большие сдвиги в области прикладной медицинской науки. "Появились компании, которые готовы выпускать создаваемые у нас препараты. То есть те разработки, которые ведут ученые, могут быть переданы, апробированы, пройти полный цикл доклиники, клинических исследований и выведены на рынок", - поделился Лукьянов.

Ректор университета обратил внимание, что участие молодых ребят в научных коллективах всегда придает работе дополнительную энергию, энтузиазм и свежий взгляд. "Это не только в нашем университете [РНИМУ имени Н.И. Пирогова], но и в других ребята вовлекаются в работы как фундаментального характера, так и прикладного. Это можно делать с первого курса, активнее всего этим занимаются старшекурсники, аспирантура и ординатура", - рассказал он.

Как считает Лукьянов, на сегодняшний день деление между прикладной и фундаментальной наукой достаточно условное. "Иногда месяцы отделяют то, что казалось идеей, от того, когда это начинает приобретать практическую плоскость. Все должно быть вкупе, я всегда был против такого жесткого разделения этих областей", - пояснил он.