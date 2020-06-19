Власти Кировской области сняли запрет на работу магазинов площадью до 800 кв. м

КИРОВ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области разрешили начать работу магазинам с отдельным входом и площадью торгового зала менее 800 кв. метров, а также возобновили работу детских садов в обычном режиме. Об этом в пятницу сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" областного правительства.

"В постановление правительства Кировской области внесены изменения: разрешена работа магазинов, имеющих отдельный наружный (уличный) вход и общую площадь всех торговых залов до 800 кв. метров. Детские садики работают в обычном режиме, отменены дежурные группы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что людям старше 65 лет необходимо продолжить соблюдать самоизоляцию до особого распоряжения. Также запрещено до 30 июня включительно курение кальянов в организациях, оказывающих соответствующие услуги.

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Область постепенно снимает ограничительные меры. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, многофункциональные центры, рынки и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом, а также небольшие магазины в торговых центрах. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером, с 16 июня открылись музеи и библиотеки, а также летние кафе, а с 3 июля заработают детские загородные лагеря. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции.

За сутки в регионе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания, общее число достигло 2 832 случаев, 388 пациентов проходят лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским сопровождением находятся 639 человек. За сутки с выздоровлением выписаны 50 человек, таким образом, общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 2 134 человека.