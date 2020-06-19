Кузнецова: поправки в конституцию направлены на улучшение жизни российских детей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что поправки в конституцию РФ направлены на улучшение жизни российских детей. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба детского омбудсмена.

"Целый блок поправок в конституцию посвящен именно защите семейных ценностей, а также будущему наших детей. Если говорить в целом, они существенно расширяют гарантии и ответственность государства по отношению к семье. Если конкретно -закладывают фундамент, на котором вырастет новая нормативная база. И естественно мы понимаем, что конечная задача всех этих поправок и шагов - это улучшение жизни наших детей", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

По ее мнению, поправки "расставляют приоритеты" для каждого, "независимо от должности и рода занятий". "Безусловно, что только объединение сил государства и общества поможет реализовать эти поправки и сделать их реальными конкретными делами", - добавила Кузнецова.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.