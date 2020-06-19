Храмы Майкопской и Адыгейской епархии возобновят работу с 21 июня

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Майкопская и Адыгейская епархия приняла решение возобновить с 21 июня работу храмов, закрытых с середины апреля из-за угрозы распространения коронавируса. При этом сохраняется ряд ограничений для верующих, сообщили в пятницу в пресс-службе епархии.

"С воскресенья, 21 июня, в храмы Адыгеи допускаются прихожане. День возобновления их работы совпадет с днем празднования всех святых, в земле Русской просиявших", - сказали в пресс-службе.

При посещении храмов прихожане обязаны быть в масках и перчатках, соблюдать запрет на прикладывание к иконам, все поверхности в церквях будут дезинфицироваться. Людей старше 60 лет призывают воздержаться от посещения храмов. Как и раньше, дежурного священника можно вызвать на дом и совершить важные для христиан таинства - исповедаться и причаститься, уточнили в пресс-службе епархии.

"Возобновятся также церемонии крещения и венчания, но с ограничениями по числу присутствующих людей. На крещении в храме могут находиться только крещаемый и крестные, на венчании - пара и два свидетеля. Венчание также будет совершаться при малом количестве людей - одна пара, два свидетеля", - добавили в пресс-службе.

Адыгея находится на первом этапе снятия ограничений, решение об этом было принято 27 мая. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на пятницу в республике коронавирусная инфекция выявлена у 1 511 человек, на лечении находятся 553 человека. С начала пандемии в республике выздоровело 946 человека, умерли 12. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (434) и Тахтамукайском районе (280).