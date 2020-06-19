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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 3 565
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© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Еще 34 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Согласно статистике, данное число умерших за сутки - наименьшее за период со 2 мая. Всего в столице умерли 3 565 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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