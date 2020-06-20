Трамп не видел книгу своей племянницы Мэри, которая выйдет в августе

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не видел книгу своей племянницы Мэри, в которой, как утверждал портал The Daily Beast, будет рассказано о "шокирующих и непристойных" случаях из жизни американского лидера. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни.

"Что касается книги Мэри Трамп, <...> президент не видел эту книгу, так что мы не будем строить догадки относительно того, о чем в ней может или не может говориться", - подчеркнула она.

Ранее портал сообщал, что книга Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает" (Too Much And Never Enough) поступит в продажу 11 августа. В ней она, в частности, пояснит, как сыграла решающую роль в расследовании газеты The New York Times, в котором говорилось, что республиканец с помощью налоговых схем забрал себе более $400 млн в пересчете на нынешние цены из бизнеса по недвижимости своего отца Фреда Трампа. Племянница президента была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщили источники портала.

В книгу также будет включена беседа Мэри с сестрой Трампа, отставным федеральным судьей Мэриэнн Трамп-Бэрри. Как отмечает The Daily Beast, она "поделится сокровенными мыслями" и подвергнет критике своего брата.

Страдавший от алкоголизма отец Мэри Фред Трамп - младший умер в 1981 году, когда ему было 42 года, после сердечного приступа. Племянница главы государства, отмечает портал, в книге обвинит Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, они не уделяли ему необходимого внимания. "Слишком много и никогда не хватает" станет первой книгой, написанной родственником нынешнего хозяина Белого дома, в которой он подвергается критике. Она поступит в продажу примерно за три месяца до президентских выборов в США.