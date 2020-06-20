Музеи, выставочные залы и веранды кафе откроются в Калининграде 20 июня

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Главный санитарный врач РФ согласовал переход Калининградской области на второй этап снятия ограничений, веденных из-за пандемии коронавируса. С 20 июня в регионе откроются музеи, выставочные залы, открытые террасы кафе и ресторанов, написал на свой странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Мы получили согласование руководителя федерального Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой по переходу ко второму этапу снятия ограничений. Постановление мной подписано и будет опубликовано уже завтра утром. <...> С 20 июня в области начнут работу летние веранды и террасы ресторанов и кафе, музеи и выставочные комплексы", - написал губернатор на своей странице.

Ориентировочно 25 июня, если эпидситуация не ухудшится, смогут начать работу детские учебные группы - до 10 человек в помещении и до 15 человек на улице. "Это касается организаций спорта, образования, культуры, досуга", - уточнил губернатор, подчеркнув, что при этом необходимо будет исполнять требования и рекомендации Роспотребнадзора и региональных властей, в том числе о соблюдении социальной дистанции.

Губернатор также сообщил, что с 22 июня от обязанности проходить двухнедельную самоизоляцию и обсервацию после прибытия в область из-за ее пределов будут освобождены туристы с подтвержденной бронью отелей/гостиниц не менее чем на две ночи, граждане, имеющие в собственности или арендующие жилье в области, граждане, имеющие постоянную регистрацию в регионе, а также сотрудники предприятий и организаций, прилетевшие в область по приглашению регионального правительства.