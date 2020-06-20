Кинологическая служба МЧС отмечает 24-летие со дня образования

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кинологическая служба МЧС РФ отмечает в субботу 24-летие со дня своего образования, сообщили в пресс-службе министерства.

"Кинологические подразделения несут службу в составе поисково-спасательных и спасательных воинских формированиях МЧС России, а также аварийно-спасательных формирований субъектов РФ. Среди них, в частности, 34 - для минно-розыскных операций, еще 39 расчетов работают в горно-лавинных местностях", - рассказали в пресс-службе, добавив, что на следующий год планируется подготовить еще 20 расчетов для поисково-спасательных формирований.

Первый кинологический отряд в МЧС был создан 20 июня 1996 года в "Центроспасе". Необходимость в поисковых собаках доказало землетрясение в сахалинском Нефтегорске, произошедшее в 1995 году. Тогда спаниель Лойд нашел под завалами несколько человек и фактически спас их. В 2011 году на базе "Центроспаса" собаке был открыт памятник.

Позже крупные кинологические отряды были организованы во многих подразделениях ведомства. Например, в Центре по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", в Ногинском спасательном центре и многих других. В системе МЧС РФ сейчас создан 341 аттестованный кинологический расчет, в котором работают не только собаки, но и лошади. Один такой отряд действует в Сочи, он занимается поиском и спасением людей в горах.

За годы работы кинологи и их питомцы приняли участие во многих поисково-спасательных операциях, в том числе после землетрясений в Турции и Колумбии в 1999 году, в Индии в 2001 году, в Индонезии в 2005 году. Искали съемочную группу Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье и других операциях.